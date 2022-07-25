На "нуль" одразу не закинуть: у Міноборони розповіли про відправку мобілізованих на фронт

В Україні поширюються чимало міфів про мобілізацію. Зокрема про те, що нібито мобілізованих без жодних навчань можуть відправити одразу на передову.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в етері загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал. За його словами, поширення інформації про те, що мобілізований може потрапити одразу ж на передову, є одним з елементів інформаційно-психологічної спецоперації росії.

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Спершу мобілізований проходить навчання

Олексій Резніков зазначив, що мобілізованого спершу відправляють до навчального центру. Там проходять різні навчання – від тактичної медицини до поводження зі зброєю. Також мобілізованих забезпечують одягом та системами захисту – від шоломів до бронежилетів.

Після пройдених навчань мобілізований за фахом отримує скерування до відповідного підрозділу.

Тому міністр оборони вкотре наголосив, що вигадки про те, що мобілізованих відправляють на фронт негайно, є елементами ІПСО, яку поширюють росіяни, в умовах не лише реальної, але й інформаційної війни.

Повістка не означає мобілізацію

Міністр оборони також наголосив, що вручення повістки не означає мобілізацію військовозобов'язаного. Резніков зауважив, що чимало тих, хто підпадає під призов, змінили місце проживання і не стали на облік у військкоматі, хоча відповідно до чинного законодавства вони повинні були це зробити.

Тобто видаючи повістки, центри укомплектування перевіряють, чи людина є на обліку – чи у резерві, однак це не означає, що після отримання повістки вона неодмінно буде призвана на службу.

Також Резніков звернув увагу на видачу повістку правопорушникам. Міністр виступив категорично проти цього. За його словами, це дискредитація, якої не повинно бути.

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