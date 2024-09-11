Як військовому виїхати за кордон і що для цього потрібно: пояснення юристів

В умовах воєнного стану правила виїзду за кордон для військових суттєво обмежені. Експерти роз'яснили, коли військовослужбовці можуть отримати відповідний дозвіл.

Військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які отримали повістки, не можуть виїжджати за кордон без спеціального дозволу. Адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери" пише, що виїзд можливий лише за конкретних обставин.

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Виїзд за кордон для військових

Бійці, які перебувають на службі, не можуть виїжджати за кордон без дозволу командування. Обставини, які передбачають надання відповідного дозволу, стосуються участі у міжнародних операціях, лікування за кордоном та сімейних причин.

Під сімейними причинами розуміють ситуації, коли потрібен догляд за тяжко хворими родичами або в разі смерті близької особи.

Виїзд військового можливий у разі наявності відповідного дозволу, виданого військовим командуванням, або коли це передбачено спеціальними законами чи постановами.

Для отримання дозволу на виїзд військовослужбовець має подати рапорт з обґрунтуванням мети поїздки. Командування розглядає кожен випадок індивідуально з огляду на потреби підрозділу та національну безпеку.

Порушення правил виїзду може призвести до серйозних дисциплінарних та кримінальних наслідків.

Це може бути дисциплінарне стягнення, таке як пониження у званні, позбавлення службових повноважень, або навіть кримінальна відповідальність у випадку порушень, які можуть загрожувати національній безпеці.

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Раніше Державна прикордонна служба розповідала про випадок, коли 28-річний чоловік одружився зі своєю 40-річною тещею, яка має інвалідність І групи, аби перетнути кордон. Правоохоронців сповістили про ознаки кримінального правопорушення.