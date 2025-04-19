В Україні триває реформа, покликана зробити військово-лікарську експертизу максимально зручною, швидкою та прозорою. У Міноборони відповіли на найактуальніші питання щодо ВЛК.

Зокрема, сказали, чи може ВЛК просити людину особисто віднести папери до ТЦК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Міноборони про ВЛК

В оборонному відомстві наголосили, що ні. Військово-лікарська комісія має самостійно передати постанову до ТЦК.

Завдяки електронному кабінету постанову тепер оформлюють в електронному вигляді у МІС ЗСУ, після чого вона автоматично надходить до реєстру Оберіг, а отже, і до ТЦК,

– підкреслили в Міноборони.

Також зазначили, що ВЛК не може вносити висновки в систему без реальних оглядів. Їх мають проводити обов'язково.

Лікарі у складі ВЛК із закладів охорони здоров'я під час огляду ознайомлюються з медичними записами в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) та іншими медичними документами, які надає людина, вносять свої записи до ЕСОЗ.

Після огляду працівники ВЛК, зокрема, голова комісії, всі члени, які брали участь у засіданні, та секретар, засвідчують електронну постанову кваліфікованими електронними підписами.

"Усі рішення фіксуються в МІС ЗСУ, що спрощує їхній контроль і відстеження. Таким чином цифрова трансформація робить військово-лікарську експертизу прозорішою", – наголосили в Міністерстві оборони.

До речі, якщо людина не згодна з висновком ВЛК, то може подати скаргу до центральної чи регіональної військово лікарської комісії або оскаржити постанову в судовому порядку. Таке право передбачене главою 3 розділу І наказу Міноборони №402.