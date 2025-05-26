Чи може заброньований виїхати за кордон

Під час дії воєнного стану обмежений перетин державного кордону. Військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років не можуть виїжджати за межі України. Однак, є винятки.

Чи мають право на виїзд заброньовані працівники – повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката Андрія Новака в коментарі "УП. Життя".

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Виїзд за кордон заброньованих працівників

Згідно з "Правилами перетинання державного кордону", виїжджати за межі України можуть військовозобов'язані, які мають відстрочку від мобілізації або не підлягають призову на службу під час воєнного стану. Заброньовані належать до першої категорії.

Потенційно заброньовані працівники підприємств мають дозвіл виїжджати за кордон як з робочою метою, – у відрядження, так і у відпустку. Втім, наголосив адвокат, ці деталі не закріплені в жодному законі чи постанові, і про них можна дізнатися лише з письмових пояснень Держприкордонслужби.

Андрій Новак зазначив, що юристи дізналися про це на практиці та з ряду численних звернень до ДПСУ з проханням надати роз'яснення.

Раніше працівників не відпускали у відпустки за кордон, бо, мовляв, вони заброньовані підприємством саме для виконання службових обов'язків, тобто мають їхати лише в робочих цілях. У середині 2024 року позиція Держприкордонслужби змінилася і тепер виїжджати можна й у відпустку,

– сказав адвокат.

Втім, такий дозвіл не стосується деяких держслужбовців. Зокрема, йдеться про суддів, прокурорів, міністрів і їхніх заступників, керівників державних органів, депутати місцевих рад. Повний перелік закріплений у пункті 214 "Правил перетинання державного кордону". Такі заброньовані працівники можуть перетинати кордон виключно з метою відрядження.

Для виїзду не треба просити письмового дозволу керівника підприємства. Однак, заброньований працівник він має отримати підписаний наказ про відрядження або відпустку. У ньому мають бути вказані посада працівника, період перебування за межами України й країна, куди виїжджатиме.

До речі, термін відстрочки не має спливати швидше, ніж закінчиться відпустка чи відрядження.

Раніше, до появи можливості бронювання через Дію необхідно було мати з собою ще витяг з наказу підприємства про бронювання. Але зараз всі такі витяги з наказів вже не мають юридичної сили. Всі бронювання відбуваються в електронному вигляді, а підтвердження приходить у додаток Резерв+,

– зазначив Новак.

Тож для виїзду за кордон заброньованому працівникові необхідні такі документи:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ із зазначенням бронювання;

наказ про відрядження або відпустку, підписаний керівником підприємства.

Важливо! Рішення про те, чи отримає заброньований дозвіл виїхати за кордон, прикордонники ухвалюють на місці за результатами розгляду всіх документів.