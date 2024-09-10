Військовозобов'язані можуть не прибути за повісткою у ТЦК: як не отримати покарання

У рамках загальної мобілізації в Україні військовозобов'язаним громадянам вручаються повістки з вимогою з'явитися до ТЦК. За невиконання цього призову може бути передбачено як адміністративні, і кримінальні санкції.

Відповідно до законодавства України, існує низка причин, з яких можна не прибути за порядком денним у ТЦК і не понести покарання.

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Чи можна не прибути за повісткою у ТЦК

Якщо військовозобов'язаний не прибув за порядком денним до ТЦК, він повинен у найкоротші терміни повідомити про причини своєї відсутності.

При цьому повідомити про причини неявки на порядку денному можна будь-яким способом: особисто, а також електронним або рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Відповідно до чинного законодавства, поважними причинами неприбуття до ТЦК у строк, визначений у повістці є:

стихійні лиха;

хвороба громадянина;

військові дії на відповідній території та їх наслідки;

смерть близького родича (батьків, дружини (дружина), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби)

смерть близького родича його дружини (чоловіка);

інші обставини, що позбавили можливості особисто прибути вчасно.

Зверніть увагу. Причини неприбуття до ТЦК по повістці мають бути документально підтверджені. Такі документи слід завірити уповноваженими державними органами, установами та організаціями державної та комунальної форми власності.

Якщо військовозобов'язаний громадянин не повідомить ТЦК причини своєї відсутності, він може зіткнутися з адміністративною відповідальністю. У такому разі на нього може бути накладено штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

При порушеннях, що повторюються, можуть виникнути підстави для кримінального переслідування, що може призвести до позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.