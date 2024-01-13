Потрапити до лікаря без військового квитка: можна чи ні

Російські пропагандисти поширили тезу, що нібито в Україні не можна потрапити до лікаря без військового квитка. Також опублікували фото нібито з медзакладу.

Як усе відбувається насправді, розповіли в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає 24 Канал.

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Черговий російський фейк

Російські пропагандисти поширили фейк, що в одній з лікарень Києва вивісили оголошення про те, що згідно з постановою Кабміну №147 від 26 грудня 2023 року з 1 січня 2024 року реєстратура нібито "не видає талони до лікаря без військового квитка". Навіть додали "відповідне" фото.

Окупанти поширюють черговий фейк / Скриншот

Правда: постанови Кабміну, на яку посилаються пропагандисти, не існує, зазначили журналісти VoxCheck,

– наголосили в Центрі.

Також зауважили, що в дописах не уточнюють, у якій саме лікарні зробили фото "оголошення". Це може свідчити про постановку.

Окрім того, не всі чоловіки є військовозобов'язаними. Тож вимога для всіх мати військовий квиток – абсолютно нелогічна, підсумували в SPRAVDI.