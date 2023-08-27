Чи можливе працевлаштування без військового обліку: в ТЦК дали роз'яснення
Джерело:Чернівецький обласний ТЦК та СП
В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан до 15 листопада 2023 року через те, що російські окупанти не полишають спроб захопити та знищити нашу державу. У зв'язку із цим є певні правила щодо працевлаштування військовозобов’язаних.
Для роботодавців нещодавно пояснили правила ведення військового обліку. Це зробила Служба зв’язків з громадськістю Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
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Особливості працевлаштування для військовозобов’язаних
В ТЦК заявили, що військовозобов’язаних, призовників та резервістів можна брати на роботу тільки в тому випадку, якщо вони перебувають на військовому обліку у районних (міських) військкоматах. Представники військкомату наголосили, що керівники державних органів чи органів місцевого самоврядування, а також установ, організацій, підприємств та закладів освіти (незалежно від форм власності) мають дотримуватися законодавчих норм щодо ведення військового обліку.
Роботодавець повинен перевіряти наявність у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів: у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць,
– мовиться у повідомленні.
У зверненні ТЦК зазначається, що за порушення законодавства роботодавці можуть нести відповідальність згідно із законом.
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