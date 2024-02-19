Мобілізація в Україні: чи зможуть представники місцевої влади вручати повістки

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язаним від 18 до 60 років можуть вручити повістку, однак є певні обмеження того, хто може це робити.

Юрист Сергій Савинський розповів, що у сільських голів не має повноважень вручати повістки мешканцям свого населеного пункту. Однак працівники сільських, селищних і міських рад будуть забезпечувати військовий облік.

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Існує нова схема

За словами юриста, відповідно до чинного законодавства сільські та інші місцеві ради мають обов’язок сприяти проведенню військового обліку та мобілізації. Відповідно ж до нового законопроєкту про мобілізацію, місцева влада повинна забезпечувати цей процес.

Очевидно, що тепер вони здійснюють більший вплив. Своєю чергою в законодавстві не прописано, що сільський голова виписує та роздає повістки. Такого не передбачено,

– пояснює Савинський.

Савинський каже, що новий законопроєкт пропонує нову схему участі місцевих органів самоврядування в мобілізаційному процесі:

ТЦК надсилає до місцевого органу самоврядування список військовозобов'язаних, які зареєстровані в цій територіальній громаді.

Місцева влада підтверджує чи спростовує, що ці громадяни дійсно у них проживають.

Працівник ТЦК разом з представником місцевої ради та поліцейським їдуть за адресами військовозобов’язаних та вручають повістки.

За словами юриста, це й так відбувається, адже працівники сільських, селищних і міських рад будуть забезпечувати облік, щоб чітко визначити, хто з військовозобов'язаних проживає за фактичною адресою. Водночас представники місцевої влади не мають повноважень для вручення повісток ні за чинним законодавством, ні за новим законопроєктом.

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