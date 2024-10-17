Тільки не примусово, – полковник запасу ЗСУ про можливість мобілізації жінок в Україні

Валерій Залужний заявив, що мобілізація жінок в Україні можлива, якщо це буде потрібно для того, щоб не допустити війни в Європі. Однак примусово мобілізовувати жінок не можна.

Таку думку 24 Каналу виловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що армії потрібні вмотивовані та професійні бійці. Якщо жінка має такі якості, то, безперечно, вона може служити в лавах ЗСУ.

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Можливість мобілізації жінок в Україні

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що загалом мобілізація може бути різних рівнів. Зараз, наприклад, в Україні є примусова мобілізація.

Жінок можна мобілізовувати, але тільки не примусово,

– наголосив Світан.

За його словами, армія повинна бути професійною та вмотивованою. Якщо цього не буде, армія перетвориться просто на збір людей з автоматами та не зможе виконувати поставлених завдань. Це може бути проблемою, яку допустити не можна.

"Примусово жінок мобілізовувати – ні, але, якщо вони вмотивовані та є професіоналами – служити в армії їм, звісно, можна", – зауважив полковник запасу ЗСУ.

Зауважте! Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що жінки ні в якому разі не будуть брати участь у штурмових діях. Мобілізація жінок може бути необхідною для виконання відповідного функціоналу в тилу.

Світан додав, що часом жінки показують набагато вищий рівень професійності та навичок з різних видів бойової підготовки, ніж чоловіки.