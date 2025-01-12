Відстрочка у зв'зку з доглядом: чи можуть мобілізувати опікуна в 2025 році

Під час загальної мобілізації є низка громадян, яких не можуть призвати до війська. Серед тих, то може отримати відстрочку, є чоловіки призовного віку, які доглядають за особами з інвалідністю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова юриста компанії "Приходько та партнери" Данила Гончаренка, якого цитує РБК-Україна.

Дивіться також Під час повномасштабних воєн не проводилася, – Веніславський про перспективи демобілізації

Відстрочка для чоловіків, які є опікунами

Законодавством передбачено, що чоловіки призовного віку не можуть бути терміново мобілізовані, якщо мають певні обставини.

Серед цих умов – відстрочка по догляду за особою з інвалідністю.

Експерт зазначив, що особи, які доглядають за родичем, мають право на відстрочку. Але цю відстрочку обов'язково потрібно оформити в ТЦК і СП. Адже якщо військкомат про неї не знатиме, то таку особу можуть мобілізувати.

Під час мобілізації право на відстрочку мають чоловіки, які:

мають дружину з інвалідністю;

мають батьків з інвалідністю;

мають дитину з інвалідністю.

Тобто отримати відстрочку можуть чоловіки, які утримують особу з інвалідністю першого ступеню споріднення.

Утримання інших родичів – батьків дружини, бабусі або дідуся, брата чи сестри – буде вважатися підставою для відстрочки, якщо:

людина має І або ІІ групи інвалідності;

людина має потребу в постійному сторонньому догляді.

Воєнний стан і мобілізація у 2025 році

В Україні мобілізацію та воєнний стан продовжено до 8 лютого 2025 року. Відповідно чоловіки від 18 до 60 років є військовозобов'язаними і можуть бути призвані до війська. У 2025 році передбачене впровадження цифрового направлення у ВЛК, можливість онлайн-оплати штрафів через застосунок Резерв+ і розгляд законопроєкту про демобілізацію.