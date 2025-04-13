Неявка по повістці: чи можуть не оштрафувати за порушення

Військовозобов'язані українці повинні з'являтися за викликом повістки. За невиконання правил мобілізації передбачені штрафи, однак і у ТЦК є чіткі терміни для накладання штрафів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката Адвокатського об'єднання "Актум" Єлизавету Коробейнікову в коментарі "РБК-Україна".

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Чи можуть не призначити штраф за неявку за повісткою

За невиконання правил мобілізації та порушення військового обліку під час воєнного стану призначають штрафи:

від 17 000 до 25 500 гривень для фізичних осіб,

від 25 000 до 34 000 гривень для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань.

Однак адвокат Єлизавета Коробейнікова наголосила, що ТЦК можуть призначити штраф за правопорушення протягом 3 місяців з дня його виявлення і не пізніше 1 року з дня його вчинення.

Зазначу, що триваюче правопорушення – це проступок, пов'язаний з тривалим, неперервним невиконанням обов'язків, передбачених законом. Тобто триваючі правопорушення характеризуються тим, що особа, яка вчинила якісь певні дії чи бездіяльність, перебуває надалі у стані безперервного продовження цих дій (бездіяльності),

– пояснила адвокат.

За словами Коробейнікової, ці дії безперервно порушують закон протягом якогось часу. Оскільки адміністративне порушення правил військового обліку не носить характеру триваючого правопорушення, адже законодавство встановлює чіткі терміни для виконання військового обов'язку. Зокрема, мовиться про:

перебування на військовому обліку;

отримання військово-облікового документа;

уточнення своїх облікових даних;

явки у встановлений строк за повісткою ТЦК та СП тощо.

Адвокат наголосила, що такі правопорушення вичерпуються фактом невчинення особою певних дій або неприбуття до певного місця у визначені дату та час.

До слова, раніше юристи пояснили, як відбувається мобілізація чоловіків 50+. Юристи наголосили, що нині чоловіків такої категорії не відправляють на передову, а відправляють служити у тилу.