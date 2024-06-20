В Міноборони пояснили, чи можуть представники ТЦК затримувати людей для оновлення даних

Представники ТЦК не мають повноважень на затримання громадян та доправлення їх до ТЦК для оновлення даних.

В Міністерстві оборони пояснили, що право на адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК мають лише поліцейські. Уповноважені представники ТЦК таких прав не мають.

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Хто може доставляти громадян до ТЦК

Під час дії воєнного стану уповноважені представники ТЦК вживають заходів разом з поліцейськими до адміністративного затримання та доставляння до ТЦК громадян. Йдеться про тих, хто відмовляється від отримання повісток або порушує правила військового обліку.

Таким чином, адміністративне затримання громадянина поліцейським може відбуватися у присутності уповноважених представників ТЦК. Так само не заборонено законом доставляти громадянина, який був затриманий поліцейським, на транспортному засобі ТЦК за умови присутності у ньому поліцейського,

– розповіли в Міноборони.

Також не суперечить чинному законодавству і доставлення громадянина до ТЦК, яке відбувається добровільно – тобто не всупереч волі людини.

Про це сказано в абзаці 10 пункту 15 порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженим постановою Кабінету міністрів України.