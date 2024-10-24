Чоловіки старше 50 років підлягають мобілізації: в ТЦК дали остаточне пояснення

За законом, заборони щодо призову на військову службу громадян віком від 50 до 60 років немає. Саме тому мобілізація чоловіків старше 50 років є правомірною.

Про це йдеться в поясненні Волинського обласного ТЦК та СП. Зазначається, що під час мобілізації основна увага приділяється визначенню придатності до служби за станом здоров'я, військовій спеціальності та наявному досвіду.

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Чи мобілізують чоловіків старше 50 років

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", військовозобов'язаними є особи чоловіки віком від 18 до 60 років, якіх можуть призвати на службу під час мобілізації.

А щодо "сенсації" навколо новини, що чоловіків віком від 50 до 60 років не будуть мобілізувати, зазначаємо, що заборони щодо призову на військову службу громадян даної вікової категорії немає. Є відповідне розпорядження щодо мобілізації осіб даного віку, однак цей документ врегульовує процедуру призову вказаної категорії осіб і, власне, призначений лише для службового користування,

– йдеться в повідомленні ТЦК.

Українці старше 50 років, які не мають звільнення від військової служби за станом здоров'я або інших законних підстав, підлягають мобілізації на загальних умовах.

В ТЦК наголосили, що мобілізація громадян віком 50 – 60 років є правомірною та такою, що цілком і повністю відповідає нормам чинного законодавства.