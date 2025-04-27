Чи можуть виїхати за кордон виключені з військового обліку

Під час дії воєнного стану в Україні діють обмеження на виїзд за кордон військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Юристи пояснили, чи можуть виїхати за межі держави громадяни, виключені з військового обліку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на юридичну компанію INSEININ.

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Виїзд за кордон виключених з військового обліку

За словами юристів, особи, виключені з військового обліку, можуть перетинати кордон без обмежень, адже більше не підлягають призову.

Для цього необхідно мати відповідні документи, що підтверджують виключення з обліку. При перетині необхідно пред'явити:

закордонний паспорт,

військовий квиток і витяг Резерв+ із відміткою про виключення з військового обліку,

висновок ВЛК, якщо виключення з обліку відбулося за станом здоров'я.

Юристи наголосили, що прикордонники ретельно перевіряють документи, що підтверджують виключення з військового обліку. Будь-які невідповідності (наприклад, відсутність відмітки у військовому квитку чи Резерв+) можуть стати підставою для відмови у виїзді.

Висновок ВЛК або довідка про виключення з обліку мають бути актуальними. Якщо видані давно, ДПСУ може вимагати його оновлення.

До речі, навіть після виключення з військового обліку особа має вказати мету виїзду, наприклад, постійне проживання за кордоном, лікування, возз'єднання з сім'єю тощо.

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Кого можуть виключити з військового обліку

Виключення з військового обліку можливе за такими підставами:

досягнення граничного віку перебування на обліку (для рядового, сержантського та старшинського складу – 60 років; для офіцерів запасу – до 65 років (залежно від звання). Після досягнення цього віку військовозобов'язаний автоматично виключається з обліку.

Втрата громадянства України.

Непридатність до військової служби за станом здоров'я. Особи, які за результатами медогляду визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку (категорія "А" за висновком військово-лікарської комісії – ВЛК).

Наприклад, це можуть бути особи з тяжкими хронічними захворюваннями, інвалідністю I чи II групи, психічними розладами тощо,

– зазначили в юридичній компанії.

Також соби, які отримали довідку ВЛК про тимчасову непридатність можуть виїздити за кордон.