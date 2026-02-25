Чоловік не прибув до ТЦК за повісткою: який вирок виніс суд

У Гадячі, що на Полтавщині, суд покарав чоловіка за ухилення від мобілізації. Військовозобов'язаний думав, що був заброньований підприємством, тому не з'явився до ТЦК та СП.

Детальніше про це розповіли у Полтавському ТЦК та СП.

Дивіться також Які документи повинні мати українці при собі під час перевірки ТЦК на вулиці

Що загрожує чоловіку за ухилення від мобілізації?

За даними суду, місцевий житель ще у 2024 році пройшов ВЛК та був визнаний придатним до служби. Він отримав повістку для відправки до військової частини, але до ТЦК та СП не прибув. Зазначається, що поважних причин на це він не мав.

Суд розглянув справу та ухвалив вирок у лютому 2026 року за статтею Кримінального кодексу України про ухилення від призову під час мобілізації. У суді чоловік повністю визнав вину.

Пояснив, що на момент отримання повістки був залучений до робіт із будівництва фортифікаційних споруд та розраховував на бронювання підприємством, але потім дізнався, що бронювання оформлене не було,

– йдеться в повідомленні.

За даними ТЦК, на момент розгляду справи обвинувачений уже був заброньований. Також він перерахував 70 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Тому суд врахував щире каяття, сприяння слідству та те, що у чоловіка є двоє дітей.

Отже, йому призначили 3 роки позбавлення волі. Водночас звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік. Проте він має періодично з'являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Останні зміни в процесі мобілізації