Служити повинні і чоловіки, і жінки, – заступник глави ОП Паліса про мобілізацію

Заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса висловив свою думку щодо мобілізації. Військовий вважає, що служити в армії у нашій державі мають всі громадяни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Павла Паліси в інтерв'ю Bihus.Info.

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Що думає Паліса стосовно мобілізації в Україні

Павло Паліса зазначив, що, на його думку, в тих умовах, в яких наша країна залишиться прогнозовано у найближчих 10 – 30 років, з сусідом, який хоче знищити фізично українців як націю, а Україну як державу та суверенний суб'єкт, потрібно підійти глибше до питання масштабування війська у час воєнної загрози.

Нам доведеться жити з розумінням того, що все (повномасштабне вторгнення – 24 Канал) може повторитися. Для того, щоб бути достатньо сильними та не мати таких нюансів із залученням громадян до війська, мені здається, треба продумати певний перехідний період для того, щоб у громадян було чітке розуміння того, що служити повинні всі,

– сказав військовий.

Паліса звернув увагу, що обов'язок захисту держави – визначений в Конституції для громадян. Тож, з погляду посадовця, Україні варто було б вивчити досвід Ізраїлю в армії. Зокрема, й обов'язкову службу в армії для жінок.

"Якщо громадянин претендує на те, щоб отримувати від держави посаду, освіту, взагалі претендувати на якісь виплати з державного бюджету, вони повинні служити. Окей, там мінімальний контракт, нехай річний. І чоловіки, і жінки в армії", – зауважив заступник глави ОП.

Павло Паліса підкреслив, що в сучасній армії є купа різної роботи для всіх людей. Тож він вважає, що за час служби як чоловіки, так і жінки пройдуть базову загальновійськову підготовку, зрозуміють, як працює армійська система та зможуть абсолютно свідомо стати у резерв той же самий підрозділ, де відбувалася служба.

Що в чоловіків, що в жінок, в них буде більше розуміння, що таке Збройні Сили. Знову ж таки, якщо ми хочемо побудувати таку державу, в якій будуть щасливі наші діти, то це розуміння повинно передатися від покоління аби покоління, що ми хочемо бути успішними в майбутньому. Настільки сильними, що ніякий із сусідів чи нестабільних особистостей просто не подумає, що можна повторити 22 рік,

– каже Паліса.

За ідеєю військового, умовно, якщо громадянин хоче стати, наприклад, депутатом чи іншим управлінцем, то просто не зможе цього зробити, якщо не служив в армії.