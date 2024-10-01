Чи можуть мобілізувати 25-річного чоловіка, сліпого на одне око: відповідь адвоката

В Україні кожен мобілізований має пройти ВЛК, яка визначить, чи є він придатним для військової служби. Юрист пояснив, чи можуть призвати чоловіка, який має повну сліпоту на одне око.

За словами адвоката Дмитра Дончака, ВЛК встановлює ступінь придатності до військової служби на підставі порівняння існуючих у людини захворювань з тими захворюваннями, які наявні в Розкладі хвороб Наказу МОУ № 402.

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Чи призовуть людину, сліпу на одне око

Наразі практично всі статті Розкладу хвороб розподілені на такі пункти:

а – Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;

б – Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

в – придатні до служби.

Повна сліпота на одне око – це стаття 31 Розкладу хвороб. У цій статті йдеться, що сліпота одного або обох очей; відсутність одного чи обох очних яблук – це пункт "а", тобто з таким діагнозом людина непридатна до військової служби з виключенням з військового обліку. .

З такою статтею не мобілізують.

Якщо при повній сліпоті одного ока людину мобілізували - це кричуще порушення діючих норм законодавства, необхідно оскаржити постанову ВЛК плюс подавати скаргу в Міноборони,

– наголосив юрист.

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