Мобілізаційний вік в Україні: у Верховній Раді відповіли, чи призиватимуть на службу з 18 років

В Україні військовозобов'язаних чоловіків можуть призвати на службу. Проте здебільшого особи віком від 18 до 24 років можуть піти у військо лише добровільно.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, чи можливе зниження мобілізаційного віку в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його брифінг.

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Чи можуть в Україні ввести загальну мобілізацію з 18 років

За словами Стефанчука, на сьогодні жодних ініціатив з приводу загальної мобілізації з 18 років у парламенті немає. Голова Верховної Ради запевнив, що законопроєкти такого типу наразі не планується ані вносити, ані розглядати.

Він також нагадав, що громадяни України віком від 18 до 24 років можуть підписати контракт та служити добровільно.

Окрім цього, Стефанчук зазначив, що напередодні Верховна Рада ухвалила важливий законопроєкт, згідно з яким військовим цієї вікової категорії мають надаватися відпустки для складання іспитів, якщо військовослужбовець здобуває вищу або фахову передвищу освіту.

Відтепер військові віком від 18 до 25 років зможуть навчатися у вишах та коледжах без відриву від служби. На період її проходження вони також отримають гарантії збереження місця навчання та стипендії.