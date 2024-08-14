Покращить нашу мобілізаційну історію: майор ЗСУ оцінив ідею набору до бригад без участі ТЦК

В Україні триває мобілізація. У Генштабі розглядають можливість проведення процесу призову до Збройних Сил України в обхід ТЦК.

Цю пропозицію насамперед мають ухвалити у Кабінеті міністрів. Майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов прокоментував 24 Каналу своє ставлення до цієї ініціативи.

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Результат вдалої роботи

В 3 окремій штурмовій бригаді, за словами майора ЗСУ, немає проблем з майбутніми військовослужбовцями. Це результат її вдалої роботи, зокрема, в рекламі, а також в підготовці та реалізації військовослужбовців в його частині.

Водночас я хотів би публічно підтримати цю ініціативу Міністерства оборони України щодо перекладання процесу мобілізації безпосередньо на бригади без участі ТЦК. Це дозволить їм мати важелі та механізми для того, щоб самостійно, без посередників, набирати майбутніх військовослужбовців, відправляти їх на вишкіл, на отримання військово-облікової спеціальності, забирати їх як на спеціальності у військовій частині, так і на піхотні посади,

– зазначив Родіон Кудряшов.

Ці заходи Міноборони, на його думку, тільки покращать нашу мобілізаційну історію і дадуть більше повноважень безпосередньо бригадам, які сьогодні мотивовані працювати на якість і відбирати собі кваліфікованих військовослужбовців.

Важливо відзначити, що історія щодо заходів мобілізації нарешті почала рухатись. Проте їх потрібно було запроваджувати ще на початку широкомасштабного вторгнення Росії, а не через майже два роки боротьби з окупантами. Ми втратили дуже багато часу, тому сьогодні потрібно нарощувати мобілізаційні заходи,

– наголосив майор ЗСУ.

Зверніть увагу! Генштаб ініціював можливість призову добровольців на службу без участі ТЦК, які мають власні мобілізаційні плани та замовлення. Однак у територіальних центрах комплектування не завжди йшли назустріч добровольцям, які хотіли служити в конкретних військових частинах.

Опинитися в обраному підрозділі вони могли тільки підписавши контракт, проте не всі військовозобов'язані хотіли це робити. Пропозиція Генштабу полягає в тому, щоб громадянин, який висловив бажання воювати у певній частині, мав можливість зв'язувався безпосередньо з її командиром без участі ТЦК.