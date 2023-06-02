Мобілізація в Україні: чи потрібно переселенцям вставати на військовий облік після переїзду

Через війну багатьом чоловікам в Україні довелося виїхати в інші регіони та змінити місце проживання. Дмитро Лубінець пояснив, чи потрібно вставати на військовий облік чоловікам-переселенцям.

Омбудсмен заявив, що чоловіки-переселенці у випадку зміни фактичного місця проживання мають стати на військовий облік. Також він розповів, які документи потрібно для цього мати.

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Що потрібно для того, щоб стати на військовий облік

Для того, щоб стати на облік, за словами Лубінця, чоловікам-переселенцям потрібно прибути у військкомат особисто. Також із собою потрібно мати паспорт та військово-обліковий документ.

Омбудсмен нагадав, що питання регулюється відповідно до Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

За порушення правил військового обліку в Україні передбачена адміністративна відповідальність, а саме штраф. Перший раз з "ухилянта" можуть стягти від 510 до 850 гривень, а за повторне порушення штраф може сягнути 1700 гривень.

Окрім того, для отримання багатьох адміністративних послуг чоловікам потрібно мати військово-обліковий документ. Зокрема, без нього не вийде влаштуватися на роботу, подати на розлучення або одружитися та продати нерухоме майно.

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