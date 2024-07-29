Мобілізація в Україні працює, Росія втратить домінацію до зими, – The Telegraph

На тлі затримок західної допомоги навесні 2024 року Росія розпочала свою наступальну операцію. Проте окупанти так і не змогли досягти своїх найамбітніших цілей і скоро втратять домінацію.

The Telegraph пише, що за цей час не відбулося ні грандіозного російського прориву, ні загального краху української лінії фронту. Водночас за останній місяць в Україні вдалося мобілізувати рекордну кількість громадян.

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Літній наступ Росії провалюється, прориву не сталося

Найбільш песимістичні прогнози для України щодо цього літа базувалися на критичній українській нестачі людей, снарядів і підготовлених оборонних позицій. Ці проблеми почали вирішувати, зокрема, у квітні Зеленський підписав закон про мобілізацію.

Зазначені цифри є секретними, але джерела, обізнані з цим питанням, сказали, що за місяць було зібрано в кілька разів більше військ, ніж раніше. У найближчі місяці вони масово почнуть потрапляти на фронт,

– пише видання.

Також у квітні Конгрес США схвалив пакет військової допомоги, що сталося незадовго до нападу на Харківську область. Внаслідок цього перевага окупантів у боєприпасах зменшилася, проте не ліквідувалося. Поява винищувачів F-16 очікується цього літа.

Таким чином можна очікувати, що домінування Росії на полі бою, швидше за все, буде зруйновано зимою. Москва має свої проблеми, зокрема, скорочення запасів бронетехніки. Також росіяни збільшили виплати для добровольців, що свідчить про проблеми з вербуванням.