Повістки поштою: за що можуть оштрафувати й у якому випадку можна оскаржити

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. За ігнорування повісток, зокрема надісланих поштою, передбачене адміністративне покарання.

Про це в інтерв’ю "Українському радіо" розповів адвокат Роман Кичко, передає 24 Канал.

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Які правила вручення повістки поштою у 2025 році

Роман Кичко зазначає, що повістка вважається врученою навіть у тому випадку, якщо особа її не забрала. При поверненні відправнику на поштовому відправленні повинна проставлятися відповідна відмітка.

Однак виходячи з судової практики, якщо дійсно особа не знала про існування повістки, і це підкріплено доказами, фактично особа не була повідомлена належним чином про виклик до ТЦК.

У такому разі суди такі штрафи скасовують і встановлюють, що не було належного повідомлення про саму повістку та, як наслідок, про поштове відправлення. Це порушення не з боку ТЦК, а з боку поштового оператора, який поставив неправильно відмітку,

– пояснив він.

Адвокат радить своїм клієнтам постійно перевіряти поштову скриньку, оскільки смс-повідомлення зараз відправляють вкрай рідко.

"Найчастіше повідомлення надходить у вигляді папірця, в якому сказано, що на вас чекає лист від ТЦК в поштовому відділенні. Але навіть цей папірець не завжди вкладають до поштової скриньки", – пояснює він.

Роман Кичко зауважує, що у такому випадку фактично ми говоримо про порушення процедури поштового відправлення.

З іншого боку, в Україні також передбачено направлення повісток поштою. У випадку, коли особа відмовляється від повістки або відсутня за адресою місця проживання, про це проставляється відповідна помітка на поштовому відправленні. Якщо ця помітка проставлена, протягом трьох днів вона повертається в ТЦК і вважається врученою.

Але ми говоримо тільки про ці дві відмітки: "відсутність за адресою місця проживання" та "відмова від отримання поштового відправлення". Так визначено постановою 560, яка саме відмітка стверджує про належне вручення повістки, – вказує Кичко.

Однак адвокат додає, що зараз дуже часто ставлять відмітку "повертається за спливом терміну зберігання", що свідчить про те, що процедуру оповіщення було порушено.

Роман Кичко пояснює, якщо ви впевнені, що не отримували повістку, потрібно звернутися до поштового оператора з конкретним питанням, як відправлення доставлялося і яким чином була повідомлена особа.

"Незбіг у самих відмітках або незбіг із тим, що особа була повідомлена, це означатиме, що процедура була порушена і штрафувати за неявку за цією повісткою фактично протиправно", – вказує адвокат.