Повістки прийшли військовослужбовцям: у тернопільському ТЦК пояснили, як так сталося

У Тернополі повістки прийшли чоловікам, що уже воюють на фронті. Згодом в територіальному центрі комплектації пояснили, як і чому так сталося. Там зазначили, що проблема полягає у відсутності баз.

Тернопільська активістка й волонтерка Ольга Данченко на своїй сторінці у фейсбуку розповіла про ситуацію, яка може статися з кожним українцем. Власне, у поштовій скриньці вона знайшла повістки для тих чоловіків, що уже понад рік на передовій.

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Чому так сталося

Жінка розповіла, що поспілкувалася з представниками територіальних центрів комплектування та вони їй пояснили, чому виникла така ситуація. Отже, варто розуміти, що у ТЦК немає загальної бази даних, у якій би була зібрана інформація зі всієї України.

До того ж часто військовозобов'язані призиваються в Збройні Сили не за місцем реєстрації – тобто звертаються у той військомат, у якому вони не стоять на військовому обліку.

Я спілкувалася з представниками воєнкомату, і виясняли ми, що ж таке. Так ось, військомат немає загальної бази даних по всій Україні, це насправді велика проблема. Вони потрохи створюють таку базу. Але так, як хлопці призивалися не через тернопільський військомат, то просто військомат не знає де вони є і відповідно автоматично вважає, що їх треба призвати в армію,

– констатувала Ольга.

Разом з тим вона пояснила, що робити, коли повістка прийшла за адресою реєстрації громадянина, що уже проходить службу. Власне, як не дивно, потрібно в такому разі звернутися у військову частину або штаб для того, аби там сконтактували з ТЦК та повідомили їм про те, що ви уже проходите службу.

Що робити, коли вам прийшла повістка, але ви служите: пояснення від ТЦК та Ольги Данченко

Які види повісток існують

Слід наголосити на тому, що вручення повістки не означає негайне відправлення у зону бойових дій. До того ж існує чотири види цього документа та кожен з них має свої особливості:

повістка для уточнення даних;

повістка на проходження військово-лікарської комісії;

повістка для призову на строкову військову службу;

мобілізаційне розпорядження.



Які види повісток існують в Україні / Картинка 24 Каналу