Таку думку висловила уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Кобилинська (Решетилова). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір телемарафону.

Дивіться також Справедлива та передбачувана реформа: мобілізованих розподілятимуть до бригад ще до початку БЗВП

Що сказала омбудсмен про мобілізацію в Україні?

Кобилинська переконана, що у цьому питанні відповідальність не має лежати тільки на самих військових. За її словами, по закону відповідальність за процес мобілізації також несуть органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, виконавча влада.

Тому нам необхідно розділити цю відповідальність, щоб не класти її на плечі військових. Повинен працювати, і ми це проговорювали в Офісі Президента, трикутник – це начальник обласного ТЦК, голова ОВА і представник правоохоронних органів або прокурор, або представник Нацполіції, голова Нацполіції в області,

– розповіла омбудсменка.

Вона додала, що коли цей трикутник працює, то все у цьому питанні відбувається нормально, а коли обов'язок і відповідальність перекладається тільки на військових, то виникають проблеми й вся агресія падає на них.

Кобилинська заявила, що так не має бути й українці повинні всім суспільством захистити військовослужбовців ТЦК.

Вона також зазначила, що питання із затримання, доставлення порушників відповідно до законодавства перебуває в компетенції Національної поліції. Саме тому Нацполіція або МВС повинні повністю на себе взяти цей обов'язок.

У цей процес повинна бути включена і виконавча влада, органи місцевого самоврядування. Омбудсменка пояснила, що там, де голови ОВА включені у процес мобілізації, проблем не виникає та все відбувається на належному рівні.

Які ще заяви зробила омбудсменка про мобілізацію?