У Центрі протидії дезінформації розповіли, що російська пропаганда активізувала свої зусилля зі зриву мобілізації в Україні. Зокрема, вороги поширюють маніпуляції про перевірки документів ТЦК.

Керівник Центрі протидії дезінформації при РНБО розповів в ефірі телемарафону, що Росія намагається масштабувати конкретні випадки перевірки документів та затримання людей, пише 24 Канал.

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У Центрі протидії дезінформації пояснили перевірки

Андрій Коваленко заявив, що Росія масштабує перевірки документів та затримання людей, які вже були у розшуку, через те, що вони не явилися на ВЛК, там було буквально декілька таких людей.

І вони це масштабують так, немов всіх людей, які були чоловічої статі на концерті "Океану Ельзи", затримали... Таким чином намагаються розколоти всередині суспільство, створити "субкультуру ухилянтів" і придати їм осмисленого значення. Росіяни займаються цим з 2022 року активно, особливо активно це роблять з весни цього року,

– заявив глава Центру протидії дезінформації.

Андрій Коваленко додав, що кричати "ганьба" українським військовим та поліції, які перевіряють документи, це, звісно, дуже "сміливо".

"Цікаво, якби на місці українських військових, співробітників ТЦК (які переважно поранені військові з фронту), були російські військові з автоматами. Цікаво почути, як би вони кричали "ганьба"… Мабуть, всі Бучу вже забули", – сказав Коваленко.

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Він додав, що є закон, який треба виконувати. У людей, які дотримувались закону, документи перевіряли і їх відпускали.