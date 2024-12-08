У Верховній Раді відповіли, чи планують в Україні знижувати мобілізаційний вік

У західних ЗМІ неодноразово з'являлися новини, що в Україні можуть знизити мобілізаційний вік. Однак у Верховній Раді заявили, що наразі влада не розглядає такий варіант.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна". Зазначається, що відповідну заяву зробив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський.

Читайте також В Україні можуть спростити виїзд за кордон чоловікам до 24 років: кого це стосується

Що у Верховній Раді кажуть про мобілізацію 18-річних

Федір Веніславський пояснив, що законопроєктів чи пропозицій щодо внесення змін "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" на розгляд Комітету з нацбезпеки не надходило.

Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років – ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема – не розглядається,

– сказав нардеп.

За словами Веніславського, також в Україні не розглядаються жодні ідеї щодо примусової мобілізації жінок. Йдеться зокрема про військовозобов'язаних або тих, які стануть ними після добровільного проходження базової військової служби.

Важливо! За законом, військовозобов'язані жінки можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації виключно за добровільною згодою.

Нагадаємо, раніше екскомандувач Сухопутних військ США в Європі генерал Бен Годжес заявив, що призовний вік в Україні занадто високий та може бути знижений до 18 – 19 років.

Також видання The Washington Post написало, у США "розчаровані" тим, що Україна не хоче проводити мобілізацію 18-річних. За словами журналістів, під тиском США в Україні нібито замислюються про зниження мобілізаційного віку.