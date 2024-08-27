Військовий облік для 16-річних: що буде, коли на нього не стати

Українські юнаки, які досягли 16-річного віку, зобов'язані стати на військовий облік. Інакше на них чекає адміністративна відповідальність.

Відповідно до законодавства, 16-річним необхідно реєструватися у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. У разі ігнорування цього обов'язку батьки або опікуни неповнолітніх можуть бути оштрафовані, – інформує 24 Канал.

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Нюанси військового обліку для 16-річних

Відсутність неповнолітнього на обліку не перешкоджає його виїзду за кордон до досягнення 18 років. Після повноліття ситуація змінюється, військовий облік стає обов'язковим для подальшого перетину кордону.

Для реєстрації на облік необхідно звернутися до місцевого ТЦК та СП і пройти медичний огляд. Однак, згідно з новою постановою Кабміну від 16 серпня, процес взяття на облік спрощується для тих, хто оформлює паспорт.

Чоловіків віком від 16 до 25 років тепер будуть автоматично вносити до реєстру "Оберіг" без необхідності проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Згадана норма також стосується громадян України, які проживають за кордоном і оформляють паспорт через українські дипломатичні представництва. Загалом у такий спосіб було спрощено процедуру взяття на військовий облік.

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Раніше 24 Канал писав, що процес вручення повісток українським військовозобов'язаним зазнав змін. Тепер документи можуть вручати не лише особисто, а й за допомогою рекомендованих листів з описом вмісту.