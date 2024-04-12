Що станеться, якщо ігнорувати ТЦК чи військовий облік
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Водночас є певні нюанси того, як це відбувається.
У період проведення мобілізації, як-от нині, громадяни віком від 18 до 60 років повинні носити з собою військово-облікові документи – військовий квиток чи посвідчення військовозобовʼязаного. Про це мовиться у тексті 24 Каналу.
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Що буде, якщо ігнорувати ТЦК
Якщо громадянин не з'являється до ТЦК, то його керівник звертається до Нацполіції – щоб ті доставили людину примусово.
Якщо ж поліція цього зробити не може, то повідомляє про це ТЦК і його керівник протягом 5 днів надсилає громадянину рекомендованого листа поштою – щоб той зʼявився до ТЦК,
– мовиться в тексті.
Водночас якщо громадянин не прибуває до ТЦК протягом 10 днів після вручення вимоги, то ТЦК позивається в суд і просить, щоб людині тимчасово заборонили керувати автівкою.
Вручення вимоги – це дата поштової відмітки про вручення або відмову від рекомендованого листа. Якщо його не вдалося вручити зовсім – це теж вважається формою вручення, і 10-денний відлік все одно йтиме після цієї дати.
Як тепер мають вручати повістки
- Верховна Рада 11 квітня ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 283 народних обранців.
- Просто дати папірець людині посеред вулиці не можна. У повістці обовʼязково мають бути вказані мета виклику, місце, день та час явки військовозобовʼязаного до ТЦК.
- Та людина, якій вручають повістку, може вимагати від представників територіального центру комплектування назвати їхні прізвища, ім'я та по батькові, посаду, а також показати службові посвідчення, і вони зобов'язані виконати цю вимогу.