Мобілізація в Україні: чи можна не показувати документи представникам ТЦК

На час дії мобілізації у чоловіків від 18 до 60 років представники ТЦК можуть вимагати військово-облікові документи для перевірки наявності даних. Військовозобов'язаний може показати як паперову, так і електронну версію документа.

Про це в етері "7 Каналу" розповів начальник мобілізаційного відділення ТЦК та СП Володимир Богданович, передає 24 Канал.

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Що буде, якщо не показати документи представникам ТЦК

Богданович наголосив, що працівники ТЦК перевіряють дані військовозобов'язаної особи через електронні реєстри й таким чином одразу встановлюють всю необхідну інформацію.

Представником уповноваженим перевіряється особа або представником ТЦК через реєстраторів, які мають право доступу до реєстру і таку людину можна швидко встановити. Чи вона підлягає призову по мобілізації, чи в неї уточнені військово-облікові дані, чи не уточнені, чи вона перебуває на обліку і таке інше,

– зазначив він.

За словами посадовця, цю перевірку співробітники ТЦК можуть провести й на вулиці. Окрім того, працівники Нацполіції також можуть безпосередньо встановити особу і на вулицях міста, адже для цього є всі засоби технічні й можливості.

Богданович також наголосив, що у випадку, якщо людина відмовляється назвати своє ім'я, прізвище та по батькові та не хоче надавати будь-які документи, то представники ТЦК діють згідно з постановою Кабміну №560.

"Уповноважена особа відрекомендовується, пояснює, що зараз буде встановлювати особу. Особа може відмовитися або не відмовитися. Якщо особа не відмовляється, її перевіряють через ТЦК та СП і якщо особа підтверджується, у неї документи в наявності, то до неї претензій немає. Така особа відпускається", – сказав начальник мобілізаційного відділення.

Водночас якщо особа відмовилася показати документи, то далі вже з нею працює представник поліції. Однак уповноважений від ТЦК має відрекомендовуватися та виписати повістку.