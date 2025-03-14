"Точно мобілізують": юрист пояснив, що буде із тими, хто проігнорує повістки до ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам можуть вручити повістки і забрати до війська.

Чоловік після отримання повістки зобов'язаний з'явитися до ТЦК у вказаний час. Якщо він цього не зробить, то на нього очікує покарання. Про це розповів адвокат Дмитро Кушнаренко, передає 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

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Як покарають за неявку до ТЦК

Юрист нагадав, що є три види повісток:

для уточнення даних;

для проходження ВЛК;

мобілізаційна повістка (так звана "бойова");

Саме в такій послідовності мають надходити повістки від ТЦК та СП.

За ігнорування перших двох видів повістки передбачена адміністративна відповідальність. Порушники можуть бути оштрафовані на суму від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів. При повторному порушенні штраф збільшується (до 50 – 100 мінімумів – залежить від початкової суми).

Якщо людина не з'явилась за першими двома видами повісток, то кожна з них буде діяти до моменту притягнення особи до відповідальності та покарання – штрафу.

Водночас особу-порушника ТЦК та СП також оголошують у "розшук".

Адвокат каже, що у разі доставлення такої особи до військкомату поліцією, її зазвичай одразу направляють на ВЛК та видають мобілізаційний наказ. Тобто потрапивши до ТЦК та СП, порушники у більшості випадків стають мобілізованими.

Якщо людина проігнорує бойову повістку, то настає кримінальна відповідальність. Військовозобов'язаний може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на 3 – 5 років.

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