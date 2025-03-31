Якщо не забрати повістку з пошти: у ТЦК пояснили, що буде

До 5 червня чоловіки, визнані раніше "обмежено придатними", мають пройти повторну ВЛК. Їх можуть оповістити про це поштою. У ТЦК наголосили, що не можна ігнорувати такі повістки.

Направлення на ВЛК громадяни можуть отримати або у ТЦК за місцем перебування на обліку, або сгенерувати його самостійно через "Резерв+", передає 24 Канал із посиланням на заступника начальника Запорізького обласного ТЦК та СП з мобілізаційно-оборонної роботи.

Дивіться також Хто може отримати відстрочку від мобілізації у квітні

Що відомо

Громадяни, які не пройдуть повторну ВЛК, набудуть статус порушника законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Як наслідок, вони можуть потрапити до так званого розшуку. Щодо порушників правил військового обліку ТЦК готуються відповідні повідомлення, які потім направляються до органів Національної поліції. Далі поліція має право затримати порушника і доставити його до ТЦК, після чого притягнути до адміністративної відповідальності.

Оповіщення громадян наразі відбувається і поштою. У ТЦК просять не ігнорувати повістки, які надходять засобами "Укрпошти".

Якщо військовозобов'язаний відмовляється отримувати і не прибуває за таким повідомленням, він потрапляє до відповідного розшуку, – наголосили у Запорізькому обласному ТЦК.