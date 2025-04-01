Що буде, якщо не забрати повістку з пошти: пояснення ТЦК

В Україні почали надсилати повістки військовозобов'язаним поштою. Міністерство оборони України формує списки адресатів через систему "Оберіг". Кабінет міністрів запровадив адміністративну відповідальність для осіб, які не з'являться до територіальних центрів комплектування (ТЦК) після отримання повістки поштою.

Особа, яка отримала повістку поштою, зобов'язана відвідати ТЦК протягом семи днів або у зазначений термін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника адміністративного відділу районного територіального центру комплектування у Києві Олега Коротченка в ефірі телемарафону.

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"Постановою Кабміну № 560 визначено поважність причин неявки за повісткою і процедура їх підтвердження. Тобто визначений певний перелік, і він має бути документально підтверджений. Якщо цього не буде зроблено, можуть бути наслідки адміністративної відповідальності", – зазначив він.

Якщо особа не забирає повістку у термін, вона буде вважатися не доставленою. Військовозобов'язаного можуть оштрафувати у розмірі від 17 до 25,5 тисячі гривень. Олег Коротченко пояснив, що процес оповіщення поштою ще не налагоджений через проблеми, які виникають під час тестового режиму. Зокрема, з особами, які мають право на відстрочку.

Начальник адміністративного відділу районного територіального центру комплектування у Києві підкреслив, що анонсовані механізми автоматичного бронювання і відстрочок ще не запрацювали. Тому виникають труднощі та негативне ставлення до ТЦК. За його словами, наразі інструмент повісток поштою не вніс суттєвих змін у роботу ТЦК та СП.