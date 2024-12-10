Хто вважається військовозобов’язаним: правила мобілізації в Україні

В Україні триває мобілізація, яка охоплює чоловіків 18 – 60 років. Військовозобов’язані мають перебувати на обліку та виконувати визначені законом обов’язки.

Про це розповідає 24 Канал. Розповідаємо, хто належить до військовозобов’язаних, як вони поділяються на категорії, та які обов’язки визначені законодавством.

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Хто є військовозобов’язаними

Військовозобов’язані – це громадяни України, які перебувають у запасі та можуть бути мобілізовані у разі потреби.

Відповідно до закону, вони поділяються на:

Допризовників – осіб, які стають на військовий облік у 17 років.

Призовників – чоловіків віком від 18 до 25 років, які підлягають призову.

Резервістів – тих, хто проходить службу у військовому резерві.

Військовозобов’язаних у запасі – чоловіків віком до 60 років, які служили раніше або отримали військово-облікову спеціальність.

З 2024 року в Україні скасували строкову службу, і тепер військовозобов’язаними вважаються особи, які до 25 років пройшли базову військову підготовку.

Основні обов’язки військовозобов’язаних

Закон для військовозобов’язаних передбачає:

Перебувати на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання.

Прибувати за викликом територіального центру комплектування (ТЦК), зокрема для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Не змінювати місце проживання під час мобілізації без дозволу ТЦК.

Повідомляти про зміну персональних даних чи втрату військово-облікових документів.

Проходити підготовку та збори, необхідні для підтримки бойової готовності.

Порушення вимог закону, зокрема ухилення від військового обліку або неприбуття за повісткою, може призвести до адміністративної або кримінальної відповідальності.

До слова, США готові надати Україні екіпірування та навчання, якщо Київ знизить мобілізаційний вік до 18 років.

Водночас Офіс Президента України не погоджується з цією позицією, наголошуючи на важливості постачання ракет і збереження життів.