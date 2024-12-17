ТЦК подав у розшук: що робити в такому випадку

ТЦК та СП можуть подати в розшук військовозобов'язаного через порушення правил військового обліку. У такому випадку дії громадянина будуть залежати від того, у який спосіб він оновлював свої дані.

У Міністерстві оборони розповіли, що робити, якщо ТЦК подав вас у розшук. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Дивіться також Хто не підлягає мобілізації в Україні: перелік категорій громадян

Як діяти, якщо ТЦК подав у розшук

Якщо статус "у розшуку" ви виявили під час оновлення персональних даних у Резерв+, необхідно авторизуватися у застосунку. Якщо ж після цього статус не зник, потрібно особисто прибути до свого ТЦК, щоб з'ясувати всі обставини та оновити персональні дані.

У випадку, якщо ви дізналися про те, що перебуваєте в розшуку під час оновлення даних у ЦНАП, необхідно прибути до ТЦК та повторно оновити дані. У Міністерстві оборони зауважили, що статус "у розшуку" з'являється в осіб, які порушили правила військового обліку, а саме:

були призовниками, але не стали на військовий облік військовозобов'язаних після досягнення 25-річного віку (якщо до 18 травня 2024 – до досягнення 27 років);

були зняті з військового обліку, але без належних на те законних підстав, не стали на військовий облік за зареєстрованим місцем проживання;

отримали повістку про необхідність з'явитися до ТЦК для оновлення персональних даних, але не з'явилися у визначену дати та час без поважних причин.

Раніше у ТЦК пояснили, що загрожує громадянам за відмову надати документи для перевірки. Зокрема, їх можуть притягнути до відповідальності.