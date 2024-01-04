ЗМІ з'ясували, чи обговорюється сплата податків як критерій для бронювання військовозобов'язаних

Нещодавно західні медіа писали, що в Україні плата високих податків з доходів чи зарплати може стати критерієм для бронювання військовозобов'язаних. Мовиться про офіційні джерела надходження коштів.

В Україні дійсно обговорюється ідея зі сплатою податків як критерій для бронювання. Про це виданню повідомили джерела в Офісі Президента, Міністерстві економіки та двох фракціях.

До теми Платиш великі податки – є відстрочка: влада розглядає новий підхід щодо мобілізації, – Forbes

Що саме відомо про цю концепцію

У матеріалі наголошується, що цю ідею станом на цей час офіційно не виносили на обговорення ані Комітету Верховної Ради з національної безпеки, ані владної фракції.

Один з членів партії "Слуга народу" на умовах анонімності сказав виданню, що це питання підійматиметься на наступному засіданні фракції. Водночас прессекретарка фракції Юлія Палійчук заявила, що народні обранці не отримали офіційні пропозиції щодо зміни підходу до бронювання.

Я можу лише ще раз повторити, що ми коментуємо виключно факти, законопроєкти та інформацію з офіційних джерел,

– наголосила вона.

Журналісти також поспілкувалися з Головою профільного Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександром Завітневичем. Він назвав подібні повідомлення про зміни підходів до бронювання лише чутками. Завітневич нагадав, що у законопроєкті про зміни до мобілізації немає положень про зміни правил бронювання. За його словами, також не передбачено інших документів щодо питань мобілізації.

Як проходило обговорення законопроєкту про мобілізацію