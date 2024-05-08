Рада розглядає дві моделі економічного бронювання: Арахамія розповів деталі

Станом на зараз український парламент розглядає дві моделі економічного бронювання. Наразі у Раді тривають численні дискусії з цього приводу.

Про це розповів голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Давид Арахамія під час брифінгу в парламенті.

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"Бідні йдуть до армії"

Посадовець розповів, що наразі розглядаються дві моделі економічного бронювання, стосовно яких точаться дискусії. За його словами нардепи розуміють, що не можуть жодного долара з міжнародної допомоги витратити на зарплати військовим.

Будь-які зарплати військовим, а ми хочемо їх підіймати, хочемо більше військових – це наші гроші у вигляді мит і податків. З іншого боку, щоб ці гроші зʼявлялися, економіка має працювати. Але тут питання справедливості. Багато опонентів кажуть, що багаті не служать, а бідні йдуть до армії,

– сказав він.

Арахамія також наголосив, що перша модель передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобовʼязаного має бути 35 тисяч гривень, яких вистачатиме для утримання одного бійця. А от друга модель передбачає квоту на підприємство для військовозобовʼязаних.

"Наприклад, медіа. Умовно кажучи, у вас є 10% людей, яких можете забронювати. Хто це буде – керівник вирішуватиме самостійно. За цих людей сплачується мінімальна зарплата бійця щомісяця. Зараз мінімальна – 20 тисяч гривень, тобто 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу сплачується щомісяця. Це окремо від податків", – уточнив голова фракції "Слуга народу".

Однак посадовець переконаний, що вже ж одна із моделей економічного бронювання буде запроваджена.

Що відомо про економічне бронювання