У ТЦК пояснили, що загрожує за відмову надати документи для перевірки

Представники ТЦК мають право перевіряти документи громадян. За відмову їх надати особу можуть затримати та притягнути до відповідальності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника мобілізаційного відділення Одеського ТЦК та СП Володимира Богдановича в інтерв'ю 7 каналу.

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Що загрожує за відмову надати документи представникам ТЦК

Богданович наголосив, не обов'язково мати при собі паперові документи. Їх можна надати в електронному вигляді. Якщо ж громадянин відмовляється назвати свої дані й надати документи, – для цього є представник поліції.

Коли представник уповноважений відрекомендовується, він повинен виписати повістку. Громадянин може отримати її й добровільно прийти до ТЦК у визначений термін. Якщо ж відмовляється, – складається відповідний.

Після цього відповідно до постанови Кабміну №560 і на підставі Кодексу України про адміністративні правопорушення поліцейський має повне право затримати особу для ідентифікації та притягнення до адміністративної відповідальності.