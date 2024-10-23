В Україні триває загальна мобілізація. Чоловіки віком від 25 до 60 років можуть бути залучені до оборони нашої держави.

Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко повідомила, що загалом в Україні кількість населення на підконтрольних територіях становить понад 31 мільйон.

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Мобілізаційний ресурс

За оцінками аналітичних центрів, зважаючи на кількість населення, в Україні можуть мобілізувати 3 – 5 мільйона чоловіків призовного віку.

Це лише оцінки, якщо говорити про чоловіків, яким 25 – 60 років,

– сказала Лідія Ткаченко.

До слова, через активізацію наступальних дій окупантів, темпи призову, за словами Єгора Чернєва, мають зрости. Заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, наголосив, що рейди з набору військовозобов'язаних пов'язані з потребою додаткових сил для протистояння противнику.