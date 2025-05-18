Понад 333 тисячі українців оформили відстрочки в застосунку Резерв+, – Міноборони
- Понад 333 тисячі українців оформили відстрочки від мобілізації через застосунок Резерв+, розроблений Міністерством оборони.
- Застосунок надає відстрочки без засідань комісій, двотижневого очікування та незручного спілкування з чиновниками.
В Україні вже понад 333 тисячі військовозобов'язаних оформили відстрочки від мобілізації у застосунку "Резерв+", який розробила команда Міністерства оборони.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко під час конференції DOU Day.
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Скільки українців оформили відстрочки
Катерина Черногоренко розповіла, що наразі кожна третя відстрочка від мобілізації в країні оформлюється саме через застосунок.
Станом на сьогодні через Резерв+ оформлено 333 тисячі відстрочок. Вважаю це неймовірним досягненням команди, адже ці рішення приймаються без засідань комісій, без двотижневого очікування і без незручного спілкування з чиновниками,
– підкреслила заступниця міністра.
Нагадаємо, нещодавно в застосунку Резерв+ додалися дві нові відстрочки від мобілізації. Ідеться про відстрочку для людей з тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік – військові й у них є дитина до 18 років.
Восени 2024 року в застосунку також запустили відстрочки для трьох категорій громадян: люди з інвалідністю із пенсійним посвідченням ПФУ; студенти, аспіранти й докторанти; а також багатодітні батьки, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.