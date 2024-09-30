Мобілізація в Україні: скільки триває навчання перед відправленням на передову

В Україні продовжується загальна мобілізація через повномасштабну війну з Росією. Так, чоловіки від 18 до 60 років можуть бути мобілізовані на фронт.

Згідно із законодавством, мобілізовані перед відправкою на передову мають пройти базову військову підготовку, яка триває до трьох місяців, інформує 24 Канал.

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Як довго навчаються мобілізовані

Термін базової військової підготовки становить мінімум один місяць загальної підготовки та може досягати двох місяців професійної підготовки.

Довідка. Відповідно до нового мобілізаційного закону, мобілізованих не можуть негайно відправити на передову – спочатку вони мають пройти базову військову підготовку, яка триває до трьох місяців.

З цього часу не менше одного місяця присвячується загальновійськовій підготовці, а до двох місяців – професійної підготовки. Верхня межа терміну підготовки законом не визначена. План підготовки визначає Генеральний штаб Збройних сил України.

Що робити, якщо відправляють на фронт без підготовки

Якщо без військового досвіду вирушають одразу на службу, потрібно звернутися до командира військової частини з рапортом про те, що не служив у ЗСУ, не має бойового досвіду та підпадає під категорію осіб, які мають пройти базову військову підготовку.

У такому разі дану людину необхідно без винятків видалити зі списків особового складу частини та направити до навчального центру.

Якщо рапорт не подіяв, варто звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони (0 800 500 410, 0 800 500 442 та 044 454 44 99) або до особистого адвоката.