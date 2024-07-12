Скільки людей перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку: відповідь Міноборони

В Україні продовжується загальна мобілізація населення. Наразі ТЦК подали понад 400 000 повідомлень щодо розшуку тих, хто ухиляється від військової служби.

16 липня 2024 року завершується 60-денний термін, передбачений новим законом про мобілізацію на оновлення даних. Після цього діятимуть нові обмеження та штрафи для військовозобов'язаних.

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Скільки військовозобов'язаних перебуває в розшуку

З початку повномасштабного вторгнення ТЦК склали понад 180 000 адмінпротоколів на порушників військового обліку. Про це свідчать дані Міністерства оборони, надані юристу Роману Лихачову.

У 2022 році ТЦК подали близько 21 300 заяв про кримінальні правопорушення на військовозобов'язаних, найбільше – у Львівській області. Це 15 800 заяв. У 2023 – 2024 роках ТЦК подали 20 870 таких заяв. Найбільше також на Львівщині – близько 8 600.

За словами юриста Романа Лихачова, в Україні є близько 5 – 6 мільйонів людей, що придатні для проходження служби

Якщо поштрафувати таку кількість людей навіть по одному разу, то треба буде десятки, якщо не сотні років,

– пояснює він.

З початку 2024 року за порушення правил військового обліку ТЦК передали для примусового стягнення з боржників 11 798 штрафів. Варто зазначити, що це більше, ніж за весь 2023 рік, коли було примусово стягнуто 10 337 таких штрафів.

До слова, з 17 липня ТЦК буде направляти поштою повістки військовозобов'язаним, які не оновили дані. Їх будуть надсилати рекомендованим листом.