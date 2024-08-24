У Міноборони розповіли, скільки жінок звертаються до рекрутингових центрів ЗСУ

Українське Міноборони розповіли, скільки жінок цікавляться військовою службою в рекрутингових центрах. У міністерстві зазначили, що жінки можуть реалізувати себе у війську як фахівці.

Представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефіру телемарафону пояснив, що тут нормативних обмежень немає. Проте насамперед є обмеження більше психологічні та культурні, пише 24 Канал.

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Скільки жінок звертаються в рекрутингові центри

Олексій Бежевець розповів, що зросла кількість жінок, які цікавляться військовою службою. Тепер орієнтовно 20% всіх звернень до рекрутингових центрів надходять від жінок.

Це свідчить про те, що потенціал значний. Для жінок на сьогодні є можливість знайти себе у військовій службі, реалізуватися як фахівцю. Нормативних обмежень щодо цього немає. На наш погляд, тут більше є психологічних і культурних обмежень,

– заявив представник Міноборони.

Він зауважив, що в армії є дуже багато абсолютно різних фахівців військової справи, у яких є певні стереотипи щодо того, на якій посаді в армії жінка може себе реалізувати.

За словами Бежевця, робота Міноборони полягає в тому, щоб переконувати командирів військових частин, що на сьогодні важливо і правильно знаходити відповідні позиції жінкам, які добровільно вирішили долучитися до армії.

Представник Міноборони з питань рекрутингу каже, що наразі й чоловіки, й жінки найбільше цікавляться вакансіями в підрозділах, що працюють з безпілотниками, наземними дронами. Також популярні вакансії у сфері розвідки. Постійний попит є також на посади, пов'язані зі службою в штабах, де можна максимально використати свій цивільний фах.

Важливо. Станом на червень 2024 року в Збройних Силах України служать понад 67 тисяч жінок. За словами заступниці міністра Наталії Калмикової, з них 19 тисяч – це цивільні співробітниці, всі інші – військовослужбовиці.