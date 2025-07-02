Понад 50 працівників ТЦК притягнуто до адміністративної відповідальності, – Лубінець

У 2025 році до омбудсмена надійшло понад 2 000 звернень щодо протиправної діяльності співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Дмитро Лубінець розповів, скількох із них уже притягнули до відповідальності.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в середу, 2 липня. Є випадки, коли працівники його офісу приїздять до ТЦК, аби відновити права громадян.

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Що розповів Лубінець

За даними Лубінця, до дисциплінарної відповідальності вже притягнули понад 50 співробітників ТЦК та СП.

На захист прав громадян України в секторі безпеки та оборони ми розглядаємо звернення від громадян України щодо порушень їхніх прав під час мобілізації,

– сказав він.

Однак не кожне звернення до офісу омбудсмена містить ознаки правопорушення.

Нагадаємо, з квітня по червень 2025 року в Україні ТЦК та СП винесли понад 11 тисяч штрафів за порушення правил військового обліку. Лідером за кількістю штрафів є Київ з 3 835 провадженнями, а рекорд за кількістю штрафів на одну людину зафіксовано в Чернігівській області.