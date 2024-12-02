Чи мобілізують чоловіків старших за 50 років у грудні: з урахуванням оновлень закону

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Відповідно, чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та спроможні виконувати військовий обовʼязок, можуть бути мобілізовані.

24 Канал розповідає, що треба знати військовозобов'язаним про мобілізацію у грудні 2024 року, зокрема, про те, чи можуть служити у війську чоловіки вікової категорії 50+.

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У Генштабі пояснили, що зазвичай чоловіки старше 50 років не підлягають мобілізації, якщо не має дефіцитних військово-облікових спеціальностей. Такі рішення ухвалюються виключно за вказівкою Генштабу.

Зокрема, депутат Федір Веніславський зауважив, що відповідні положення містяться в директиві Командування Сухопутних військ. Однак чоловіки до 60 років залишаються військовозобов'язаними, і рішення про їхню мобілізацію приймається з урахуванням потреб армії.

Важливо! Військові підрозділи здебільшого уникають залучення чоловіків після 50 років, якщо вони не володіють критично важливими спеціальностями. Більшість цих підрозділів мають штурмовий характер, і через вікові обмеження участь старших чоловіків мінімальна.

Мобілізація в Україні – граничний вік

Граничний вік перебування на службі у військовому резерві встановлюється відповідно до частини першої статті 22 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Згідно з документом, граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:

для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — до 45 років;

для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — до 50 років;

для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — до 55 років;

для військовослужбовців молодшого офіцерського складу — до 45 років;

для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) — до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) — до 55 років;

для військовослужбовців вищого офіцерського складу — до 60 років;

для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу — до 60 років; вищого офіцерського складу — до 65 років.

Проте військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров’я для проходження військової служби, на їхнє прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування, встановлений частиною першою статті 22, на строк до 5 років у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.