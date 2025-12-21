Деякі українці можуть втратити бронювання від мобілізації вже в січні: про кого йдеться

У 2026 році в Україні діятимуть оновлені правила бронювання від мобілізації для військовозобов'язаних. Зокрема, передбачено підвищення мінімального рівня заробітної плати, який має нараховуватися заброньованим працівникам.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Бухгалтер 911".

Що зміниться у процесі бронювання?

Однією з ключових умов бронювання залишається рівень оплати праці – роботодавець має нараховувати працівнику щонайменше 2,5 мінімальної зарплати.

До кінця 2025 року "мінімалка" становить 8 тисяч гривень, однак у держбюджеті на 2026 рік закладено її підвищення до 8 647 гривень, яке набуде чинності з 1 січня. Відповідно, мінімальний розмір зарплати для бронювання у грудні 2025 року має бути не нижчим за 20 тисяч гривень, а з січня 2026 року – за 21 617,5 гривень.

Важливо! Виплата зарплати за другу половину грудня в січні не впливає на показник мінімальної зарплати за грудень. Важлива не сама виплата, а дата нарахування – це має статися до кінця місяця.

Водночас ідеться про так звану "брутто"-зарплату – до цієї суми можуть зараховувати не лише посадовий оклад, а й інші виплати, що входять до заробітної плати. Невиконання цієї вимоги є підставою для скасування бронювання.

