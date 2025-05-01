Ухилення через релігію не працює під час війни – рішення Верховного Суду

У воєнний час віросповідання не звільняє від обовʼязку служити в армії. Верховний Суд залишив у силі вирок чоловіку, який, посилаючись на релігійні переконання, відмовився зʼявитися до військкомату.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пресслужбу суду. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду підтвердив, що в умовах воєнного стану релігійні переконання не є підставою для відмови від служби.

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Верховний Суд не врахував релігійні погляди

Відповідне рішення було ухвалене 15 квітня, а 1 травня про нього повідомила пресслужба суду.

Справа стосувалася військовозобов’язаного чоловіка, який не з’явився до ТЦК після отримання повістки. У якості виправдання він зазначив, що не може проходити військову службу з релігійних міркувань – у листопаді 2023 року він охрестився як Свідок Єгови. Водночас суди встановили, що він проходив строкову службу ще у 1996 році, тому є військовозобов’язаним, а його релігійна позиція сформувалась лише після оголошення мобілізації.

Попри аргументи захисту про порушення свободи віросповідання, Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій – три роки позбавлення волі. Суд наголосив, що альтернативна (невійськова) служба можлива лише в мирний час.

У період мобілізації й повномасштабної агресії Росії на захист України мають стати всі громадяни, незалежно від їхнього віросповідання.

Суд також послався на практику Європейського суду з прав людини, зауваживши, що нинішні виклики не мають аналогів у світовій судовій практиці: ЄСПЛ ще не оцінював подібні ситуації в умовах війни такого масштабу, як в Україні.