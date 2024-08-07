Йшла не такими темпами, але зараз влаштовує, – Веніславський розповів про темп мобілізації

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україні триває загальна мобілізація. Певний час вона йшла не такими темпами, як того очікувала українська влада.

Втім, наразі результати мобілізації влаштовують і президента, і військове керівництво. Про це розповів народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Закон про мобілізацію діє майже 3 місяці

Веніславський розповів, що закон про мобілізацію за майже 3 місяці свідчить про те, що ситуація на сьогодні влаштовує вище військове керівництво. До цього мобілізація йшла "не такими темпами, не в тому форматі".

"Але після того, як ми попрацювали із сектором безпеки і оборони, з Міноборони.., ми зробили, на мій погляд, такий законопроєкт, який набув чинності і вже працює практично три місяці, який свідчить про те, що ситуація з мобілізацією на сьогодні влаштовує і вище військове керівництво, і я б орієнтувався тут на заяви президента Зеленського, який сказав, що мобілізація йде тими темпами, які відповідають потребам інтересів нацбезпеки та оборони, і головнокомандувача Сирського про те, що мобілізація на сьогодні забезпечує потреби Збройних сил в поповненні тих втрат, які є санітарні", – прокоментував Веніславський.

Він також, посилаючись на Сирського, запевнив, що вдається формувати ті резерви, які постійно потрібні для того, щоб підтримувати в належному стані ЗСУ та інші складові сектору безпеки і оборони.

До слова, про кількість мобілізованих Веніславський не став говорити

Це належить до державної таємниці,

– сказав він.