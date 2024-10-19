Відстрочка від мобілізації: чи потрібно проходити ВЛК при розгляді заяви

Військово-лікарська комісія є обов'язковою умовою мобілізації. Водночас це не стосується осіб, які подають до ТЦК заяву на відстрочку.

Так, військовозобов'язані, які подають до ТЦК заяву на відстрочку, не повинні проходити ВЛК, адже це суперечить положенням постанови 560 КМУ, яка регулює порядок призову на службу.

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Військово-лікарська комісія при відстрочці

Військовозобов'язані, які звернулися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби,

– йдеться у пункті 63 постанови.

Однак адвокат Артем Бондар у коментарі MC.today зазначає, що вже після отримання відстрочки військовозобов'язаного можуть відправити на ВЛК задля оновлення рівня придатності до військової служби. Якщо ж особа не стоїть на військовому обліку, то перш за все має пройти всі етап процедури, включно з ВЛК.

Водночас Бондар каже, що ВЛК обов’язково мають проходити особи, які змінили або мають змінити статус "призовник" на "військовозобов'язаний". Також ВЛК обов’язкове для осіб, які проходили медогляд понад 5 років тому. Під час дії мобілізації та воєнного стану висновок медкомісії дійсний впродовж одного року.

Адвокат Роман Лихачов зазначає, якщо ТЦК відмовляє чоловіку у розгляді заяви на відстрочку через буцімто відсутність або давнину висновку ВЛК, то військовозобов'язаний може звернутись зі скаргою до обласного ТЦК або ж оскаржити ці дії в суді.