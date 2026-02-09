ТЦК масово порушували законодавство під час мобілізаційних заходів, – Лубінець

В Україні у 2025 році фіксували порушення прав українців військовослужбовцями ТЦК та СП. Зокрема, омбудсман Дмитро Лубінець звернув увагу на те, коли групи оповіщення прикривають свої обличчя.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Дивіться також У Чернівцях військовослужбовець ТЦК відкрив стрілянину по чоловіку, який поранив його

Що відомо про порушення прав військовозобов'язаних?

Дмитро Лубінець заявив, що у 2025 році були зафіксувалі масові випадки, коли військовослужбовці ТЦК та СП прикривали обличчя під час мобілізаційних заходів. На думку омбудсмена, такі дії суперечать статутам і чинному законодавству.

Він пояснив, що у таких випадках неможливо встановити особу посадовця у разі можливих порушень.

Крім того, Лубінець повідомив про неодноразові випадки перевірок документів, обмеження волі або так званих затримань людей групами оповіщення ТЦК без присутності поліції.

Я завжди наголошую, що це – пряме порушення прав громадян України, бо згідно з діючим законодавством перевіряти документи мають виключно органи правопорядку. Це прописано в Конституції, в діючому законодавстві,

– додав омбудсмен.

Нещодавні конфлікти за участі ТЦК