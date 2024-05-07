Хто такий "ухилянт": використання поняття прокоментував офіцер юридичної служби ТЦК

Загальна мобілізація триває в Україні вже 3 рік. В інформаційному просторі можна часто почути "ухилянт".

Поняття "ухилянт" не використовується в нормативно-правових актах. Про це заявив офіцер юридичної служби Черкаського обласного ТЦК Ярослав Скрипаловський.

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Ухилянт

Скрипаловський зазначив, що суспільство в інформаційному просторі скориговує поняття "ухилянт" по типу до військовозобов'язаних, резервістів і призовників. Відтак, поняття відображені в усіх нормативно-правових актах, які пов'язані з проходженням військової служби.

Якщо військовозобов'язаний порушує правила обліку, то до нього можуть застосувати адміністративну відповідальність. Тобто можуть скласти протокол,

– зазначив офіцер юридичної служби.

Також додав, якщо військовозобов'язаний не прибув, здійснюється адміністративне затримання органами поліції. Тобто начальник ТЦК повідомляє органи внутрішніх справ про відповідну подію, особу доставляють до ТЦК з метою складання протоколу. Його розглядають і виносять постанову про притягнення до відповідальності.

Якщо особа пройшла ВЛК, визнана придатною до військової служби, і на збірний пункт не прибула по бойовій повістці, тобто ухиляється від військової служби, вона порушує норми статті 336 Кримінального кодексу. А, отже, це є підставою для того, щоб начальник ТЦК повідомив органи досудового розслідування щодо факту кримінального правопорушення,

– наголосив Скрипаловський.

Коротка довідка. За даними Опендатаботу, з початку АТО українські суди винесли 220 вироків "ухилянтам". У 2015 році вже всемеро більше – 1596. Далі кількість поступово зменшувалася. Так, з 2018 по 2021 рік не завели жодної справи за статтею 366 Кримінального кодексу України.

Однак, з початком повномасштабної війни суди поновили розгляд справ стосовно "ухилянтів". Так, у 2022 році винесли 249 вироків, а 2023 кількість справ зросла у п'ятеро — до 1257. За перші місяці 2024-го за ухилення від мобілізації завели 120 справ. До речі, торік завели 1257 справ щодо "ухилянтів". З них 1197 отримали умовне покарання.

Чи всі, хто відмовився від повістки, є "ухилянтами"

Юристка громадської організації "Юридична сотня" Інна Сімакіна зазначила, що відповідь на питання дає стаття 22 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"З 18 травня, з моменту набуття чинності цим законом, поважними причинами неявки будуть наступні: стихійні явища, які перешкодили військовозобов'язаному своєчасно прибути за повісткою в ТЦК; явища воєнного характеру і їхні наслідки; хвороба самого громадянина, а також смерть близьких родичів", – сказала юристка.

Втім, передбачено й інші обставини, що можуть перешкоджати військовозобов'язаному своєчасно з'явитися за повісткою в ТЦК. Але всі вони мають бути підтверджені документально.Про всі ці обставини військовозобов'язаний має особисто повідомити ТЦК упродовж 3 днів з моменту їх виникнення.

Важливо, що статус "ухилянта" людина набуває за рішенням суду. Після того, як отримала повістку, що зобов'язує з'явитися у визначену дату та час до ТЦК для проходження військової служби.

До набуття чинності нового закону про мобілізацію левова частка підсудних отримували 3 роки в'язниці з умовним відбуванням покарання. Однак, воно не звільняє "ухилянта" від повторної мобілізації.